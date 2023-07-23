أثارت لقطة طريفة للاعب الفنزويلي جوزيف مارتينيز نجم إنتر ميامي الأمريكي، تجاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق تفاعلًا واسعاً .

وقام مارتينيز بخفض المقعد الأمامي حتى يتمكن ميسي من رؤية المباراة بشكل جيد، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميامي أمام كروز أزول في كأس الرابطة .

و‪حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمًا تاريخيًا بعد تسجيل أول أهدافه مع إنتر ميامي أمام كروز أزول المكسيكي، فى المباراة التى جمعتهما، السبت، وانتهت بفوز إنتر ميامي 2-1

وأصبح ميسي اللاعب الأول والوحيد فى تاريخ كرة القدم الذى يسجل 700 هدف من دون ركلات جزاء، بعد هدفه القاتل من ركلة ثابتة داخل شباك كروز أزول المكسيكي.