أثارت لقطة طريفة للاعب الفنزويلي جوزيف مارتينيز نجم إنتر ميامي الأمريكي، تجاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق تفاعلًا واسعاً .
وقام مارتينيز بخفض المقعد الأمامي حتى يتمكن ميسي من رؤية المباراة بشكل جيد، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميامي أمام كروز أزول في كأس الرابطة .
وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمًا تاريخيًا بعد تسجيل أول أهدافه مع إنتر ميامي أمام كروز أزول المكسيكي، فى المباراة التى جمعتهما، السبت، وانتهت بفوز إنتر ميامي 2-1
وأصبح ميسي اللاعب الأول والوحيد فى تاريخ كرة القدم الذى يسجل 700 هدف من دون ركلات جزاء، بعد هدفه القاتل من ركلة ثابتة داخل شباك كروز أزول المكسيكي.
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