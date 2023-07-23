قدّم رئيس نادي الزمالك المصري المعزول مرتضى منصور اعتذاره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على عدم السفر مع بعثة الفريق إلى المملكة لخوض منافسات كأس الملك للأندية، مؤكدًا أن هذا ليس هروبًا من المسؤولية.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك:” “اعتذرت أنا وأبنائي عن عدم السفر مع بعثة الفريق إلى المملكة لخوض كأس الملك للأندية، وهذا ليس هروبًا من المسؤولية، بدليل اجتماعنا مع لاعبي الفريق قبل السفر.”

وأضاف:”أوصيت بأن يسافر كل لاعبي الفريق مع البعثة إلى المملكة، بمن فيهم المصابين، كي يتمكنوا من أداء العمرة”.

ويستعد الزمالك للسفر إلى المملكة مساء اليوم الأحد لخوض منافسات كأس الملك للأندية.