أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان اليوم الأحد، تأسيس شركة “تراث المدينة”، والتي تهدف للقيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة.

ويسهم ذلك في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتُصنف تمور العجوة من بين أجود أنواع التمور حول العالم، لما تتميز به من فوائد غذائية وصحية عالية، وتعد مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين، وتتميز بخصائص طبيعية مثل مضادات الأكسدة.

وتستهدف شركة تراث المدينة تسويق منتجات تمور العجوة محلياً ودولياً، إضافة إلى المساهمة بتوزيع أصناف التمور الأخرى بما يلبي الطلب المتزايد عالمياً على منتجات التمور، كما أنها ستسهم في تطوير الزراعة المستدامة في منطقة المدينة عبر الاستعانة بالخبرات العلمية وتبني أفضل التقنيات الزراعية الحديثة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رفع الجودة والكفاءة الإنتاجية لتمور العجوة، والعمل على توفيرها وترويجها في الأسواق، الأمر الذي من شأنه التعريف بالعلامة التجارية بالمنتج والرفع من قيمته بين مختلف أصناف التمور عالمياً.

والجدير بالذكر أن تأسيس شركة تراث المدينة يأتي التزاماً من صندوق الاستثمارات العامة في دعم قطاع الزراعة والأغذية أحد القطاعات الواعدة في المملكة، والذي من شأنه دعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.