وقع الفنان اللبناني راغب علامة في موقف محرج بسبب فتاة متواجدة في حفل زفاف ابنة رجل أعمال مصري شارك فيه الفنان اللبناني.

وظهر راغب علامة وهو يغني أغنيته الشهيرة “اللي باعنا خسر دلعنا”، فيما اقتربت منه فتاة من الحضور واحتضنته بحرارة وقبلته، ثم أخذت ترقص معه وهو يغني.

وأشعل راغب علامة الحفل بعدد من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور، فيما حضر حفل الزفاف ياسر جلال، إلهام شاهين، لبلبة، الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى مجموعة من أقارب وأصدقاء العروسين.