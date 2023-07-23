تمكّن أطباء الولادة والأطفال في مستشفى الأسياح العام من تحقيق إنجاز طبي وجراحي نوعي، تمثّل في إجراء عملية قيصرية ذات خطورة عالية لسيدة تعاني من ضغط الحمل وعدم تمكنها من الولادة بالوضع الطبيعي.

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن هذا النوع من العمليات يجرى للمرة الأولى بمستشفى الأسياح العام، لافتًا النظر إلى أن مستوى ودرجة الخطورة تكمن في أن السيدة كانت قد أجرت عمليتين قيصريتين سابقتين، كما أنها تعاني من ضغط الحمل، إضافة إلى أن لديها تاريخ مرضي أدى إلى دخولها غرفة العناية المركزة بعد إجراء عمليات الولادة القيصرية السابقة بسبب ارتفاع الضغط.

وذكر التجمع أن المستشفى تعامل برعاية فائقة مع الحالة المرضية من بداية تأكيد الحمل، وذلك من خلال عمل التحاليل المخبرية والأشعة اللازمة والمتابعة المستمرة على فترات قصيرة من قبل الفريق الطبي المشرف على حالتها لتقييم مختلف مراحل الحمل في العيادة الخارجية المختصة، كما تم عمل خطة وقائية للحالة وتحديد نوعية الأدوية والعلاجات التي تتطلبها لها طوال فترة الحمل لمنع ارتفاع ضغط الدم، وتدهور حالتها الصحية من أي مضاعفات جانبية.

وأكد تجمع القصيم الصحي أنه عندما أكملت الحالة المرضية 39 أسبوعًا من الحمل تم تحديد موعد إجراء العملية القيصرية لها حيث نفذت العملية بكل مأمونية لصحة الأم والجنين -بحمد الله وتوفيقه- تحت رعاية فريق من أطباء الولادة والأطفال بالمستشفى، وخرجت مع جنينها بالسلامة والعافية بعد الاطمئنان عليها واستقرار وضعها الصحي العام.

والجدير بالذكر أن عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى الأسياح خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغ 124 عملية صغرى وكبرى.