أكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن الهلال أبدى استعداده لشراء عقد اللاعب كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو، وذلك مع تقديم راتب سنوي لـ ⁧‫مبابي‬⁩ بقيمة 200 مليون يورو لمدة موسمين .

فينا أعلن نادي باريس سان جرمان، في وقتٍ سابق استبعاده نجمه مبابي عن جولته الآسيوية التي بدأت الجمعة، وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل، استعداداً للموسم المقبل.

ويسعى “سان جرمان” لبيع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للحصول على مقابل مادي، في حين أعلن اللاعب أنه سينتظر حتى نهاية عقده الصيف المقبل، ووقتها يحق له الرحيل مجانًا.

وكان مبابي خاض مباراة “سان جرمان” ضد لوهافر، الجمعة، وسجّل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين.