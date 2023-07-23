بدأ تنفيذ أعمال تطويرية لبعض المواقع في منتجع درة العروس بجدة، بالإضافة إلى منطقة فعاليات وشاطيء يتوقع أن يتم تدشينها قريبًا.

وتم مؤخرًا إتاحة الدخول “دون تصريح” للزوار الراغبين بزيارة المرسى والمرافق العامة داخل المنتجع.

وفُتحت بوابات مدينة درة العروس الواقعة شمال مدينة ⁧‫جدة، والتي تم بناءها على مساحة تزيد عن 8 كيلومترات مربعة للجميع دون الحاجة لتصريح الدخول.

وتشتمل مدينة درة العروس على كافة الخدمات الأساسية التي تحقق الاكتفاء الذاتي، فهناك محطة مستقلة لتوليد الكهرباء ومحطة تحلية لإنتاج المياه، ومحطة لتنقية مياه الصرف الصحي وشبكات للهاتف الثابت، كما تعطي المدينة أهمية بالغة للخدمات الخاصة بالنظافة، والصيانة وتنسيق الحدائق وخدمة المواصلات، والعناية الصحية.

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