أعلن نادي الاتفاق عن اقترابه من التعاقد مع موسى ديمبلي، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، في الميركاتو الحالي.

وكشفت مصادر إن نادي الاتفاق توصّل إلى “اتفاق مبدئي” لضمّ المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال حر.

وأضافت المصادر أنه لا يزال هناك بعض التفاصيل التي يجب إتمامها بعد الانتهاء من صفقة قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون تقريبًا، لكن ديمبلي قريب من الانضمام إلى دوري روشن.

ويذكر أن ديمبلي من دون فريق حاليًّا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون هذا الصيف، ولعب مع أندية فولهام وسلتيك وليون، ومعارًا مع أتلتيكو مدريد عام 2021.