وقعت مشاجرة بالعصي بين مجموعة من الشباب من رواد الشواطئ فى محافظة الإسكندرية المصرية، وذلك أثناء وجودهم فى البحر.

واندلعت مشاجرة داخل مياه البحر بشاطئ البوريفاج بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تفاجأ الرواد بقيام مجموعة من الشباب حاملين العصي بالاعتداء على آخرين داخل البحر.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن المشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب، وذلك بسبب معاكسة الفتيات، وتم التدخل السريع وفضها وعودة الهدوء للشاطئ مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم الصلح بين كافة أطراف المشاجرة وإنهاء الواقعة سريعا، مؤكدا أن مفتشي الإدارة المركزية موجودين بقوة للتفتيش والمتابعة والمراقبة.