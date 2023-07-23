طرح تذاكر مباريات «كأس الملك سلمان للأندية العربية»، للجماهير الرياضية، الثلاثاء المقبل، حيث ستُقسم إلى فئات مختلفة الأسعار موحدة على جميع المباريات.

تتراوح أسعار التذاكر بين 80 ريالاً كحدًا أدنى، و1000 ريالًا كحداً أقصى، وسيتم بيعها عبر موقع «تكت مكس».

وتنطلق البطولة، الخميس، في 3 مدن هي الطائف،و أبها، و الباحة، وتستمر حتى 12 أغسطس .

وسيُقام حفل افتتاح البطولة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن فهد، في مدينة أبها .

و على غرار البطولات العالمية الكبرى والمسابقات العربية في نسخها الماضية، تقرر إقامة مؤتمر صحافي لجميع المدربين ، في اليوم الذي يسبق يوم المباراة؛ للحديث عن جميع الجوانب الفنية، وتحضيرات الفِرق لكل مواجهة.