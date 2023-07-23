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الاحد23 يوليو

صفقة انتقال‏ فابينهو لروشن مهددة بالفشل بسبب كلب !

منذ 38 ثانية
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صفقة انتقال‏ فابينهو لروشن مهددة بالفشل بسبب كلب !
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على خلفية اقتراب لاعب ليفربول البرازيلي فابينهو إلى الاتحاد، كشفت مصادر عن سبب لا يخطر على البال قد يفشل الصفقة التاريخية.

وكشفت تقارير أن كلاب فابينهو لا يسمح لها بدخول المملكة العربية السعودية، وجاري العمل على حل تلك المشكلة، إذ أن فابينهو يريد ضمان ذلك قبل اتمام الصفقة.

وفي حال فشلت الصفقة يصبح ‏فابينهو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتم إلغاء انتقاله إلى نادي بسبب كلب، لا سيما وأن الصفقة التاريخية تقدر بـ 50 مليون يورو.

وكانت تقارير برازيلية، أكدت سابقا أن نادي ليفربول الإنجليزي، ينتظر تحويل الاتحاد مستحقاته من صفقة لاعب الوسط البرازيلي فابينهو ليتم الإعلان الرسمي بانتقال اللاعب لدوري روشن.

يذكر أنه في حال فشلت صفقة انتقال فابينهو إلى الاتحاد، فهناك لاعب آخر بديل جاهزا للانتقال للنادي في فترة الانتقالات الجارية.

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