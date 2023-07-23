أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قراراً بتكليف سارة بنت مقبل الحيسوني، مساعداً للرئيس العام ومشرفاً عاماً للشؤون النسائية بالمسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة أن القرار يهدف إلى دعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتجويد أعمال الوكالة والخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي.

وحث “السديس” سارة الحيسوني على دعم الإدارات التابعة لها، وفق العمل المؤسسي الذي يتوافق مع ما وصلت له المملكة العربية السعودية من تطور ونماء، وبما يتوافق مع خطة الرئاسة التطويرية2024 ‪ المنبثقة من رؤية المملكة 2030، ودعم وتمكين الفتيات المؤهلات للعمل بما يتناسب مع طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة.