قرر النادي الأهلي الانسحاب من سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر، أن إدارة الأهلي قررت سحب المفاوضات مع ساديو ماني، بعد الاتفاق مع نجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

وأضافت المصادر أن نادي النصر الآن يطمح لحسم صفقة ساديو ماني، حيث تتقدم المفاوضات، وذلك على الرغم من الطلبات الضخمة للاعب السنغالي، وستستمر المحادثات هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر أن النصر اقترب من ضم ساديو ماني، وجهز مسؤوليه العقد الخاص بالنجم السنغالي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات، وسيحصل على 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.