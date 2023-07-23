استقبلت جماهير الهلال مساء اليوم الأحد، المدرب خورخي جيسوس واللاعبين الجدد استقبالا حافلا.
جاء ذلك خلال حفل تقديم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسوس، واللاعبين روبين نيفيز وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي بالتزامن مع مباراة الكويت الكويتي الودية، على استاد الملك فهد الدولي.
فيديو | لحظة دخول مدرب #الهلال جيسوس وسط تحية كبيرة من الجماهير
#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/PcwyNGH0of
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 23, 2023
فيديو | الجماهير الهلالية تتفاعل لحظة دخول اللاعب البرتغالي روبين نيفيز
#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/vam2g7qVIw
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 23, 2023
فيديو | تحية كبيرة لحظة استقبال المدافع السنغالي كوليبالي
#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/KFqmYdxr0a
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 23, 2023
فيديو | لحظة دخول الصربي سيرجي سافيتش وسط أجواء في غاية الروعة
#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/90EVQbZ0PH
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 23, 2023
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