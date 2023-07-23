استقبلت جماهير الهلال مساء اليوم الأحد، المدرب خورخي جيسوس واللاعبين الجدد استقبالا حافلا.

جاء ذلك خلال حفل تقديم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسوس، واللاعبين روبين نيفيز وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي بالتزامن مع مباراة الكويت الكويتي الودية، على استاد الملك فهد الدولي.