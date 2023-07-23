دخل عدد من مشجعي آرسنال في شجار عنيف خلال مواجهة مانشستر يونايتد الودية على ملعب “ماتلايف ستاديوم” في نيوجيرسي سيتي في الولايات المتحدة.

وثق الفيديو حدوث شجارًا عنيفًا بين عدد من مشجعي آرسنال، حيث تبادلوا الركل واللكمات القوية ، والتي أدت إلى تورم وجه أحد المشجعين .

كانت المباراة متوترة بين اللاعبين أيضًا ، خاصة بعد اصطدام ليساندرو مارتينيز مع بوكايو ساكا ، في وقت مبكر من المباراة .

ويُذكر أن مانشستر يونايتد فاز علي آرسنال بنتيجة 2/0 ، سجل الهدف الأول”برونو فيرنانديز” في الدقيقة 30، بينما سجل “جادون سانشو” الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وخاض الفريقان ضربات ترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي، وانتهت أيضًا بفوز مانشستر يونايتد 5/3.