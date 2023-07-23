أثارت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور ضجة واسعة مجددًا بإطلالة صيفية مثيرة أوقعتها في موقف محرج بين جمهورها .

وشاركت الغندور للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع مجموعة صور من لبنان ظهرت بها بإطلالة صيفية مثيرة حيث انتقدها الجمهور لاختلاف ألوان جسدها .

وجاءت الغندور بتيشيرت صيفي رياضي ومكياج هادئ ومثير أبرز جمال ملامحها واعتمدت ربط شعرها لتظهر أكثر أنوثة.

وانهالت تعليقات الجمهور كعادتهم على إطلالة الغندور حيث شبهها أحدهم بجورجينا زوجة نجم النصر قائلاً:” ما تقلدين جورجينا صرتي تشبهينها “، بينما قال آخرون :” الله يقرفك لون جسدك مو لون وجهك .”

ودائمًا ما تثير نور الغندور ضجة واسعة بسبب إطلالتها الجريئة، حيث أنها وقعت من قبل في موقف محرج بسبب مرايا أظهرت معالم جسدها واعتبرها الجمهور إطلالة جريئة غير معهودة .