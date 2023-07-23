أكد أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، أن حرق نسخ القرآن الكريم جريمة وجدت ملاذا حاضنا لها.

وأشار العيسى إلى أنها انطلقت من أحقاد دفينة لدى مرتكبيها الذين يحتمون بقوانين صيغت بمعنى مغالط لـ “الحرية”، مشددا على أن السماح بها شرارة لإثارة ولأحقاد والعداوات.

وأكد العيسى أن حرية التعبير لابد أن تكون مؤطرة بالمبادئ الأخلاقية، ويجب أن يقف المسلمون وقفة حازمة تجاه جرائم حرق القرآن.