أكد أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، أن حرق نسخ القرآن الكريم جريمة وجدت ملاذا حاضنا لها.
وأشار العيسى إلى أنها انطلقت من أحقاد دفينة لدى مرتكبيها الذين يحتمون بقوانين صيغت بمعنى مغالط لـ “الحرية”، مشددا على أن السماح بها شرارة لإثارة ولأحقاد والعداوات.
وأكد العيسى أن حرية التعبير لابد أن تكون مؤطرة بالمبادئ الأخلاقية، ويجب أن يقف المسلمون وقفة حازمة تجاه جرائم حرق القرآن.
فيديو | أمين رابطة العالم الإسلامي د. محمد العيسى لـ #الإخبارية: جريمة حرق القرآن شرارة لإثارة الأحقاد والعداوات بين الشعوب وهي تنطلق من أحقاد دفينة لدى مرتكبيها ويحتمون بقوانين صيغت بمعنى مغالط لـ "الحرية" pic.twitter.com/DznUselPUe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2023
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة الابالله