لقى 16 شخصًا مصرعهم حتى الآن بسبب تفشي فيروس ماربورج مؤخرًا ، وهو مرض مرعب يحول المرضى الى ما وصفه بعض الأطباء بـ “الأشباح”.

ويؤدي هذا الفيروس الغير قابل للشفاء إلى تحول الأفراد المصابين إلى ‘أشباح’ بسبب نزيف اللثة نتيجة بعض الأعراض القاتمة.

وكان هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية الجديدة وجمهورية تنزانيا المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وعادة ما ينتقل الفيروس ، الذي ينتمي إلى نفس عائلة مسببات الإيبولا ، من التعرض المطول للكهوف والمناجم ، حيث يعاني الأفراد المصابون به من مظهر ‘يشبه الأشباح’ ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتشمل الأعراض الأخرى الإسهال والغثيان والقيء بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد والضيق الشديد.

يصاب العديد من المرضى الذين يعانون من الفيروس بنزيف بعد سبعة أيام ، مع ظهور طفح جلدي غير مثير للحكة بعد يومين إلى سبعة أيام من الإصابة.