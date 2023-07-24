أعلن نادي التعاون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن انتقال اللاعب المصري مصطفى فتحي، لاعب الفريق المعار لنادي بيراميدز، بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقال الصيفية الجارية، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل لينهي الجدل حول مصير اللاعب في الفترة المقبلة .

ووافق مجلس إدارة التعاون على بيع الفترة المتبقية من عقد مصطفى فتحي إلى نادي بيراميدز في صفقة انتقال نهائي.

كما قدمت إدارة النادي كل الشكر والتقدير للاعبها السابق والمنتقل لنادي بيراميدز على الفترة التي مثل الفريق من خلالها متمنين له التوفيق في رحلته المقبلة مع ناديه .