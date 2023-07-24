شهدت مصر جريمة مروعة إذ خططت زوجة للانتقام من زوجها بطريقة بشعة من خلال تنويمه وقطع عضوه الذكري وإلقاءه بالقمامة.

وتعود التفاصيل إلى صدمة ابنة المجني عليه التي شاهدت والدها غارقًا في دمائه بعدما قطعت زوجته عضوه، قبل أن ينجح الأطباء في إسعافه.

وقال المجني عليه في التحقيقات أنه تزوج بالجانية زواجا عرفيا، ويوم الواقعة فقد وعيه بعد تناوله فنجان قهوة، في إشارة إلى وضعها منوما بالقهوة.

وأوضح أنه استيقظ من النوم فوجئ بنفسه غارقا في دمائه نتيجة بتر زوجته عضوه الذكري، كما تبين أنها سرقت 2 هواتف محمولة مملوكين له، كما استولت على إيصالات أمانة وشيك ومبلغ مالي.

ومن جانبها عاقب محكمة الجنايات المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات.