أوضح المستشار المالي خالد الزايدي قصة التلاعب التي وقعت على 3 شركات في السوق السعودية “المعجل” و”الخضري” وسهم “دار الأركان”.

وقال الزايدي أن شركة المعجل والخضري كانا يتلاعبان في القواعد المالية، ولكن هذا لم يحدث في شركة دار الأركان، وفقا لما ذكره للقناة الإخبارية.

وأضاف الزايدي أن شركة الهلال كان بها تلاعب من خلال شراء وبيع السهم خلال اليوم، وما حدث من تلاعب في شركتا الخضري والسهم كان في بند حقوق المساهمين.

وأردف الزايدي بأن غرامات دار الأركان بلغت 1.2 مليار ريال وتم فرضها على 17 متلاعب بالأسهم.