أثارت فتاة كويتية حالة من الجدل، بعد مطالباتها بسحب الجنسية الكويتية من أي امرأة أجنبية حصلت عليها بسبب زواج كويتي.

وقالت الفتاة: “اي وحدة ماخذة جنسية على زوجها المفروض تنسحب جنسيتها حتى لو تعيش 50 سنة بالكويت”.

يذكر أن قانون التجنيس في الكويت أوضح ضرورة توافر بعض المستندات اللازمة لتقديم طلب الرغبة للحصول على الجنسية لزوجة الكويتي المقيم، وتتمكن الزوجة من الحصول على الجنسية من خلال وزارة العدل الكويتية، وأن تكون مدة الزواج تجاوزت الخمسة سنوات قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية.