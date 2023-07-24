أعلن المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية عن (مبادرة روشن للتدريب المهني) في مقر المعهد بالرياض.

وأوضح المعهد شروط القبول:

1- سعودي الجنسية.

2- شهادة دبلوم في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء.

3- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 24 سنة.

4- لا يكون المتقدم طالباً.

5- أن يكون المتقدم غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية.

6- أن يكون المتقدم لم يسبق له الدعم من صندوق الموارد البشرية.

7- أن لا يملك المتقدم سجل تجاري.

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا