أعلن المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية عن (مبادرة روشن للتدريب المهني) في مقر المعهد بالرياض.
وأوضح المعهد شروط القبول:
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة دبلوم في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء.
3- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 24 سنة.
4- لا يكون المتقدم طالباً.
5- أن يكون المتقدم غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية.
6- أن يكون المتقدم لم يسبق له الدعم من صندوق الموارد البشرية.
7- أن لا يملك المتقدم سجل تجاري.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
التعليقات
اترك تعليقاً