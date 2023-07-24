زين معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلفية هاتفه النقال بهوية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجديدة ويطلق شعار رئاستنا هويتنا.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز القدوة العملية لإبراز الهوية الجديدة التي تم تدشينها مطلع العام الهجري الحالي ١٤٤٥هـ.

كما حث معاليه على إبراز الهوية الجديدة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعا معاليه منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتفاعل مع الهوية الجديدة .