قال الباحث في الجماعات المتطرفة والإرهاب عبدالله البراق أن الممارسات المتطرفة ضد المصحف الشريف يقف خلفها منظمات ودول هدفها استفزاز المسلمين للقيام بردود أفعال غير متزنة لا تعكس حقيقتهم.

وأضاف البراق أن تكرار هذه الممارسات واستفزاز المسلمين ربما يؤدي إلى انتشار بلبلة اجتماعية عالمية وقطع علاقات معظم الدول الإسلامية مع السويد، وفقا لما ذكره للقناة الإخبارية.

وأردف البراق أن هناك العديد من السلطات التي تساندها السويد من أجل استفزاز المسلمين، مشيراً بأن هناك أخطاب إنسانية ترد على تلك الأفعال.