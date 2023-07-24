يحتاج جسم الإنسان إلى قدر وفير من الكالسيوم ويمكن الحصول على الكالسيوم من أطعمة متنوعة، سواء منتجات ألبان أو غيرها.

1. السردين

تمنحك عبوة سردين واحدة 44 بالمئة من احتياجك اليومي للكالسيوم، أي 569.2 ملي جرام، إضافة إلى 37 جرام بروتين.

2. عصير البرتقال

يشتهر البرتقال بكونه غنيا بفيتامين سي، إذ يكفل كوب واحد من عصير البرتقال 93 بالمئة من احتياجك اليومي للفيتامين، 27 بالمئة من احتياجك للكالسيوم.

3. جبن ريكوتا

تعد جبن الريكوتا الإيطالية من أنواع الجبن ذات الشعبية الكبيرة، بسبب مذاقها الرائع وقوامها الكريمي الخفيف.

وتعزز جبن الريكوتا صحة الجسد بشكل عام، لما تتضمنه من بروتين ودهون صحية وبالطبع كالسيوم، إذ يحتوي نصف كوب من الجبن على 26 بالمئة من احتياج الجسد للكالسيوم.

4. الفاصوليا البحرية

الفاصوليا البحرية أو الفاصوليا البيضاء هي مصدر غني بكثير من العناصر الغذائية المهمة، منها الألياف وفيتامين ب، والكالسيوم.

ويحتوي كوب من الفاصوليا البيضاء على 10 بالمئة من احتياج الجسد للكالسيوم، وتوجد أصناف شهية كثيرة لطبخ الفاصوليا.

5. بذور السمسم

هناك أنواع بذور كثيرة غنية بالكالسيوم، لكن السمسم تحديداً أفضلها، إذ يحتوي 28 جراما من بذور السمسم على 22 بالمئة من احتياج الجسد للكالسيوم.