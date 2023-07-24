أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكر طويق للأمن السيبراني، بهدف تمكين الطلاب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف مجالات الأمن السيبراني بشهادات عالمية مُعتمدة.
وأوضحت الأكاديمية الشروط :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي.
3- مستوى متوسط إلى متقدم في اللغة الإنجليزية.
4- اجتياز اختبارات القبول.
5- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل أو يملك سجلًا تجاريًا.
6- أن لا يكون المتقدم مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
7- التفرغ التام لحضور المعسكر.
8- توفر جهاز حاسب آلي شخصي.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
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