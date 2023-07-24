أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكر طويق للأمن السيبراني، بهدف تمكين الطلاب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف مجالات الأمن السيبراني بشهادات عالمية مُعتمدة.

وأوضحت الأكاديمية الشروط :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي.

3- مستوى متوسط إلى متقدم في اللغة الإنجليزية.

4- اجتياز اختبارات القبول.

5- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل أو يملك سجلًا تجاريًا.

6- أن لا يكون المتقدم مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

7- التفرغ التام لحضور المعسكر.

8- توفر جهاز حاسب آلي شخصي.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا

