كشفت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات؛ بفروع الشركة في جدة و الرياض .
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- ممثل مركز الاتصال (الرياض / تمهير).
(Agent Call Center- Tamheer Program)
2- ممثل مركز الاتصال (جدة / تمهير).
(Agent Call Center- Tamheer Program)
3- مدير المشتريات.
(Director of Procurement)
4- مدير تطبيق إدارة علاقات العملاء.
(Manager, CRM Application)
وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن على وظائف الشركة من خلال :
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