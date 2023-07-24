كشفت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات؛ بفروع الشركة في جدة و الرياض .

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- ممثل مركز الاتصال (الرياض / تمهير).

‏(Agent Call Center- Tamheer Program)

2- ممثل مركز الاتصال (جدة / تمهير).

‏(Agent Call Center- Tamheer Program)

3- مدير المشتريات.

‏(Director of Procurement)

4- مدير تطبيق إدارة علاقات العملاء.

‏(Manager, CRM Application)

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن على وظائف الشركة من خلال :

هنا