قررت السلطات الماليزية إلغاء مهرجان موسيقي مدته ثلاثة أيام في كوالالمبور، بعد أن انتقد ماتي هيلي، المغني الرئيسي في فرقة The 1975 البريطانية، قوانين مكافحة المثليين في البلاد وقبّل أحد أعضاء الفرقة على خشبة المسرح.

وأعلنت وزارة النقل في البلاد ليلة الجمعة إلغاء ما تبقى من الحفل تعقيبا على حادثة المسرح في مهرجان Good Vibes للموسيقى في كوالالمبور.

وقال هيلي في خطاب مليء بالألفاظ الخارجة خلال عرض الفرقة يوم الجمعة، والذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا أرى فائدة من دعوة The 1975 إلى بلد ما و إخبارنا بمن يمكننا ممارسة الجنس معه”.

وأعلنت شركة Good Vibes في بيان بعد الحدث: “ببالغ الأسف نعلن إلغاء باقي جدول Good Vibes 2023 المقرر له اليوم وغدًا ، بسبب الإجراءات والتصريحات المثيرة للجدل للفنان البريطاني ماتي هيلي من عام 1975”.

وتعتبر الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية في ماليزيا ويعاقب عليه بغرامة والسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.