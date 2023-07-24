شهدت موسكو بروسيا وفاة غامضة رجل الأعمال الروسي المتوفى هو المليونير، أنطون تشيريبينيكوف.

ووصفت تقارير إعلامية أن تشيريبيتيكوف مؤسس مجموعة تكنولوجيا ICS Holding، وكان خاضعا لعقوبات أمريكية.

وأضافت أن الملونير توفى في مكتبه، واصفة الحدث بأنه أحدث وفاة غامضة لشخص بارز، فيما تم إدراج السبب الأولي للوفاة على أنه سكتة قلبية.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات على تشيكوف في فبراير الماضي بسبب شركته التي اعتبرتها السلطات الأمريكية مصممة لسرقة المعلومات المالية والشخصية من شبكات أجهزة الحاسوب.