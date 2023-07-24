أكدت شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” إن المصنع في المراحل النهائية من الأعمال الإنشائية وأعمال التهيئة اللازمة لبدء التشغيل التجريبي ووفقاً للجدول الزمني للمشروع.

وقالت الشركة ، امس الأحد، إن المصنع سيبدأ الاختبارات التجريبية في نهاية الربع الرابع من عام 2023، بينما تبدأ مرحلة التشغيل التجاري الأولي خلال الربع الأول من عام 2024.

وأفادت بأنه تم تصميم مصنع المعالجة الجديد لمعالجة خام مكمن معيض تحديداً، والذي تبلغ طاقته التصميمية لتكرير 400 ألف طن سنوياً، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات خاصة بالمشروع في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي عن مشروع تطوير مكمن خام معيض بمبلغ 296.2 مليون ريال.