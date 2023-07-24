أقدمت إدارة الهلال على رفض عرضًا رسميًّا، تقدَّم به نادي كليرمون الفرنسي، الذي احتلَّ فريقه الأول لكرة القدم المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي، لكسب خدمات الظهير الدولي سعود عبد الحميد، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وجاء العرض الفرنسي أواخر الشهر الماضي في يوم 23 يونيو تحديدا، ووُجِّه إلى المهندس عبد الله الجربوع، المدير التنفيذي السابق، قبل أن تردَّ إدارة فهد بن نافل بالرفض، بشكل رسمي، 8 يوليو الجاري، بحسب “الرياضية”.

وعللت الإدارة ذلك بحاجة الفريق الماسَّة لعبد الحميد، فيما أجرت إدارة كليرمون محاولات أخيرة، خلال الأسبوع الماضي، لكنَّ الإدارة الهلالية، تمسَّكت باللاعب، كما تمسَّك به خورخي خيسوس، مدرب الفريق، إذ رفض رحيله.