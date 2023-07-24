قرر المدرب البرتغالي ماركو سيلفا رفض العرض المغري الذي قدمه النادي الأهلي له، بهدف ضمه للنادي لتدريب فريق كره القدم الأول.

وقام الصحفي وليد سعيد بنشر تويتة، يتحدث فيها عن خيارات الأهلي البديلة في اختيار المدربين، وذلك بعد رفض سيلفا عرض النادي نهائيا.

ومن ضمن قائمة الخيارات البديلة، الايطالي لوتشانو سباليتي، السويسري لوسيين فافر، البلجيكي فيليب كليمنت، الذين رفضوا أيضا عروض الأهلي.

والمفاوضات لازالت جارية مع كل من، الفرنسي جوليان ستيفان، والنمساوي أوليفر غلاسنر.

وأضاف وليد سعيد أن الاهلي لازال لديه اختيارات أخري، على ان يكون قرار تعيين المدرب قرار جماعي بين أعضاء اللجنة التنفيذية بالنادي.

الجدير بالذكر أن سيلفا رفض عرض الأهلي الذي وصل إلي راتب بقيمة ٤٠ مليون يورو لمدة موسمين، لكنه قرر الالتزام بعقده مع فولهام الإنجليزي.