قامت فتاة جميلة بطبخ كبسة وردية على طريقة تحضير باربي، واستعرضت بعض المشاهد .
الفتاة التي قامت بتغيير لون الديكور ليصبح مثل ديكور باربي، جاءت وهي تعد الطعام بكل حيوية ونشاط.
واعدت الفتاة الكبسة الشهية الوردية بطريقة رائعه وملفتة وأخذت تأكل في استرخاء الكبسة الشهية التي أعدتها بطريقة مبهرة .
وجاءت الفتاة وهي تحمل خروف صغير جدًا، وعلى ما يبدو أنه مستمتع بالأجواء الوردية الرائعة .
مكانها :
Al-Amal Complex For Mental Health
مُجَمّع الأمل للصّحّة النّفسِيّة …
حَيّ الخُزامى…Lavender District
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مَرِيضة و ستتَسبّب في إمراض
الخِراف…و هلاك تِلك الخِراف …
…و العياذ بالله منها …
نعوذ بالله من شياطين الإنس
والجن …
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🇸🇦
شخصية باربي شخصية قديمة من التسعينات أنتهى زمنها ولا أحد يرغب في إعادة هذه الشخصية معظم الناس يعتبرونها شيء قديم ومزعج وأغلب الناس تكره الألوان الوردية والمكياج المزعج كسرت شريط أغنية باربي اللي تغنيه أكوا بعد ما شريت الألبوم الجديد لأغاني ثانيه