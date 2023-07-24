قامت فتاة جميلة بطبخ كبسة وردية على طريقة تحضير باربي، واستعرضت بعض المشاهد .

الفتاة التي قامت بتغيير لون الديكور ليصبح مثل ديكور باربي، جاءت وهي تعد الطعام بكل حيوية ونشاط.

واعدت الفتاة الكبسة الشهية الوردية بطريقة رائعه وملفتة وأخذت تأكل في استرخاء الكبسة الشهية التي أعدتها بطريقة مبهرة .

وجاءت الفتاة وهي تحمل خروف صغير جدًا، وعلى ما يبدو أنه مستمتع بالأجواء الوردية الرائعة .