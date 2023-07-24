قررت إدارة النادي الأهلي المصري بتوقيع غرامة مالية علي حسين الشحات، جناح الفريق الأيمن، بعدما صدر منه من تصرف غير لائق بحق الشيبي وهو أحد لاعبي بيراميدز.

يذكر أن الواقعة حدثت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري، الأمر الذي دفع إدارة النادي الأهلي المصري بالإعلان عبر صفحته الرسمية عن توقيع عقوبة مالية كبيرة علي لاعبه حسين الشحات.

والجدير بالذكر أنه بعد الواقعة ذهب الشحات إلي الشيبي أما غرفة تغيير الملابس، وقام بالاعتذار منه عما بدر منه.

يذكر أن بيراميدز فاز علي الأهلي، بثلاثية مقابل لا شئ، وكان ذلك في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، علي استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.