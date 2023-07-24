تعد تركية المطيري إحدي المستفيدات من برنامج تمكين، وهي من ذوات الإعاقة الحركية، التي لم تمنعها إعاقتها من العمل.

وتعمل المطيري علي تطبيقات توصيل الأفراد في الخبر، وقالت في حديث لها مع العربية السعودية، أن البرنامج قام تجهيز السيارة عن طريق إضافة جهاز لها، ليسهل عملية القيادة.

يذكر أن هذا الجهاز يعمل باليد، ويكون فيه البنزين والفرامل وتستطيع التحكم فيه بكل سهوله، وأضافت أن دوامها يبدأ من العصر إلي الساعة العاشرة أو الحادية عشر.

والجدير بالذكر أن برنامج تمكين هو برنامج يعزز من رؤية المملكة ٢٠٣٠ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف البرنامج إلي أن يكون مرجع لذوي الإعاقة وأهاليهم، لمساعدتهم في تسهيل حياتهم.