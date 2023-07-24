أعربت فتاة مصرية عن استيائها لتأجيل فيلم باربي الذي كان من المقرر عرضه هذا الشهر، إلي الشهر القادم، وقالت: دا استهتار بمشاعر الشباب وأنا عارفة إن مش لوحدي اللي اتصدمت بالقرار دا.

وأكملت حديثها مؤكدة أنها ذهبت لشراء سترة باللون الوردي لتحضر بها الفيلم، لكن بعد هذا التأجيل فإن موضة هذه السترة سوف تبطل وستكون مضطرة لشراء أخري.

واستعانت بمثال آخر عن صديقتها التي قامت بعمل أظافرها باللون الوردي أيضا استعدادا للفيلم، وسوف تضطر هي الأخري للذهاب لصالون التجميل من جديد.

وأضافت الفتاة أنها تشعر بكل شخص مستاء لهذا الحدث وأنها واثقة أن هناك العديد من الأشخاص الذين عانوا مثلها هي وصديقتها بسبب هذا التأجيل.