صرحت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، أن السلطات الاندونيسية تكثف جهودها للبحث عن الركاب المفقودين، إثر فقدهم بسبب غرق عبارة إندونيسية قبالة جزيرة سولاويسي، اليوم الإثنين.

وأضافت الوكالة أن العبارة كانت تقل ٤٠ راكب، فُقد منهم ١٩ شخص، ولقي أكثر من ١٥ شخص مصرعهم، فيما نجا ٦ أشخاص، ولم يتم الكشف بعد عن سبب غرق العبارة.

وقال محمد عرفة من الفرع المحلي لوكالة البحث والإنقاذ: أنه تم التعرف علي الضحايا جميعهم وتسليم الجثامين إلي ذويهم، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج.

وكانت العبارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبي الشرقي.

والعبارات من وسائل النقل الشائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، والحوادث كثيرا ما تحدث، لأن معايير السلامة المتراخية غالبا ما تسمح بتحميل السفن بشكل زائد دون معدات كافية لإنقاذ الأرواح.