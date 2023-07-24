أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن الشبابيون لا يريدون خالد الثنيان رئيساً للنادي.

وقال الشمراني :” خالد الثنيان قبل الانتخابات الكل كان يؤكد بأنهم ضده وهشتاقات كلها تؤكد عدم رغبتهم في توليته رئاسة النادي”.

وأضاف ” ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح طالما هناك انتخابات، بعدما فاز الثنيان فعلى الجميع الاستسلام للأمر الواقع ويتم دعمه”.