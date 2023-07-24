أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن الشبابيون لا يريدون خالد الثنيان رئيساً للنادي.
وقال الشمراني :” خالد الثنيان قبل الانتخابات الكل كان يؤكد بأنهم ضده وهشتاقات كلها تؤكد عدم رغبتهم في توليته رئاسة النادي”.
وأضاف ” ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح طالما هناك انتخابات، بعدما فاز الثنيان فعلى الجميع الاستسلام للأمر الواقع ويتم دعمه”.
فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: الشبابيون لا يريدون خالد الثنيان ولكن في نهاية الأمر "لا يصح إلا الصحيح"#المنتصف pic.twitter.com/aiTwo2jEsK
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) July 23, 2023
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