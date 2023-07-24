أعلنت الجهات الأمنية اليوم الإثنين، عن رصد وضبط عدد من المتسوّلين بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية في منطقة حائل.

وقام حساب الأمن العام على تويتر، بنشر مقطع فيديو لرصد وضبط مواطنة يرافقها طفلٌ تقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة في الأماكن العامة، كما تمّ ضبط مواطن قام بالتسوّل بشكل مباشر من قائدي المركبات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط مواطنة تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.

وتواصل الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين حيث أنها شددت على ضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.