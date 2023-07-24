رأي نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: أن النصر يسير بشكل بطيئ في بعض تعاقداته مع بعض اللاعبين مثل ساديو ماني ودياب، ويري أيضا أنه اذا لم يكن هناك رغبة لدي اللاعب، فعلي الفريق أن يسارع بحلول بديلة.

وأكد هذا في لقاء له علي قناة المنتصف الإخبارية، وأضاف أن النصر لديه بطولة، حتي وان كانت بطولة ودية ولكنه سوف يلعب مع فرق قوية، لذلك فهم في حاجة إلي السير بوتيرة أسرع ويضع خطة a, b.

وأضاف أنور أن تلك الثفقات ستثبت أن النصر يسير بشكل صحيح، ووجود كرستيانو سوف يفتح المجال لكل هؤلاء اللاعبين، فهو يعتبر رقم واحد في المملكة الآن.