أكد الخبير التقني سعيد الدويغري، أن استخدام الشبكات العامة يعرضك للاختراق، ويجب ألا تستخدم إلا للضرورة ويكون الدخول والخروج عليها سريعا.

وقال سعيد الدويغري، عبر “الإخبارية”، أنه إذا اضطررت لاستخدامها عليك الدخول والخروج بشكل سريع، أنه قد يتم اختراق جهازك.

ووجه الخبير التقني نصيحة، بعمل تحديث دومًا وعدم الانسياق إلى البرامج المجانية التي قد تتسبب في اختراق جهازك، وقد يفعل الهاكرز نقاط وهمية تشبه شبكتك.