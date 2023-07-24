كشفت وزارة التجارة اليوم الإثنين، عن ضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش بمستودع مهجور في ضرما.

وشاركت وزارة التجارة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة:” أن فرق الرقابة الميدانية بمحافظة ضرما، بمشاركة القوات الخاصة بالأمن البيئي، نجحت في ضبط مخالفين تواروا عن الأنظار في مستودع مهجور ليمارسوا الغش في تجارة الفحم.”

وأشارت إلى أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة بضرما أتلفت 180 ألف قطعة فحم مغشوش، و3 مكائن تصنيع، و50 كيس أسمنت للخلط بالفحم.

وأكدت الوزارة على أنها أغلقت الموقع وأحالت المخالفين للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.