تحدث سالم العرجاني رئيس جمعية الأفلاج للبحث والإنقاذ، عن تفاصيل العثور علي مفقودي الأفلاج حيث قال أن البحث بدأ بمنطقة صحراوية خلاء لا يوجد بها أحد، سوى عدة آبار.

وتم تفريق فرق البحث كل فريق ذهب ناحية بئر معين، وبالتواصل استدل فريق علي ان المفقودين ذهبا عند بئر منهم لتعبئة المياه، وقال شهود العيان أنهما جائا إليهم في السادسة صباحا، ثم عادا في الرابعة والنصف عصرا، ولم يروهم بعد ذلك.

وكان معهم في فريق البحث والد المفقود واتجهوا شمال شرق الشحاطية في حدود الساعه السابعة والنصف، ولاحظ فريق البحث وجود نور، وكان نور سيارة، وبالاقتراب وجدوا السيارة معطلة وبجانبها شخص جالس ع الأرض.

وتم الاطمئنان علي صحة المفقود، وبسؤالهم عن صديقه الآخر قال أنه مات أمس، وتم عمل الاسعافات الأولية للمفقود لأنه كان يعاني من انخفاض السكر.