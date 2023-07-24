اعتدى سائق تاكسي أجرة في اسطنبول التركية على سائحة أجنبية تنحدر من بلدٍ عربي.

وكشف مقطع فيديو، عن سائق مركبةٍ عمومية يعتدي بالضرب على سائحة أجنبية رفضت منحه المزيد من المال وهو ما كان سبباً في اعتداء السائق عليها والذي جمع النقود التي سقطت من حقيبتها ومن ثم لاذ بالفرار.

وأنقذ أصحاب المتاجر والمارة في الشارع الذي وقع فيه الحادث، السائحة التي أصيب بجروح بعدما ضربها السائق التركي، كما نجح المارّة في إبعاد السائق عن السائحة الأجنبية.

وأعلنت بلدية إسطنبول عن سحب رخصة القيادة التي كان بحوزة السائق على خلفية ضربه لسائحة أجنبية في منطقة بي أوغلو داخل إسطنبول.