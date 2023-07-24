رفض كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الرد على سؤال أحدهم له بشأن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مواجهة ميلان الودية، اليوم الاثنين.

وعندما سأله أحد الصحفيين سؤالا بشأن غياب مبابي عن رحلة الفريق الفرنسي لليابان، اكتفي أنشيلوتي بابتسامة، وعلق: “أعتقد أنني أجبت على كل الأسئلة”.

يذكر أن مبابي عقده مع سان جيرمان كان حتي ٢٠٢٤، ويرفض مبابي تجديد العقد مع فريقه، كما أدي إلي دخوله في صدام معهم، وتم طرح اسمه للبيع، وتم حرمانه من الذهاب مع بعثة فريقه لليابان.