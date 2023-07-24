وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات بمنح وإهداء الطفلة العراقية لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي بحرقة عليه، كما وجه بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا، قد أثارت موجة من الحزن والتعاطف معها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت وهي تبكي بحرقة على فقدان الحصان الخاص بها

وتصنف لانيا، كأصغر فارسة في إقليم كردستان فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

اقرأ أيضا