يرغب مسؤولوا النادي الأهلي بتقديم طلب لنادي الباطن لاستعارة بسام الحريجي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن الحريجي خاض نحو ٤١ مباراة خلال مسيرته السابقة مع الباطن، وهو يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن .

وفي صدد تلك الانتقالات فإن النادي الأهلي وقع مع السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو وبات قريبا من ضم الجزائري رياض محرز والفرنسي سانت ماكسيمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورغم ذلك فإن العلم لم يصل إلي الاتفاق مع أي مدرب حاليا، ليقود الفريق، بعدما أقال بيتسو موسيماني.