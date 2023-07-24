قامت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بمشاركة جمهورها، مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتها بزوجها الفنان شهاب جوهر، في باريس من رحلتهما الأخيرة هناك.

وظهرت فضالة بإطلالة جميلة في صورة رومانسية مع شهاب جوهر، في أجواء باريسية ممطرة حيث أمسكا مظلتيهما والتقطا الصورة بعفوية.

وعلقت الفضالة على صورتها متغزله في زوجها شهاب جوهر بكلمات أنعام عبدالله الماجد من مثلك، وكتبت : “هلا بك يا نسيم روحي ويا لبيه، في قلب ما اعترف بالحب من قبلك، وش الحيلة في قلب محبتك تمليه، في شخص من غلاتك صار يشبه لك”.

وتفاعل الجمهور مع صور فضالة وتغزلها بزوجها حيث قال أحدهم :” عرفت تختار وسامة وطلة ، بينما علق البعض الآخر قائلاً:” ما عندكم سر تخلونه ببيتكم .”

ولا تزال إلهام الفضالة تشارك محبيها كواليس رحلتها الهانئة، ونشرت صورة وهي تحتسي كوبا من القهوة، كتبت معلقة عليها: “ما أجمَل الحَياة إن كانَ فيها عزيز يتذَكر، وَقلب يتأثَر، ومُخلِص لا يتَغير.. ما من روح تردد الحمد لله، إلا كانت مبتسمة”.

والجدير بالذكر أن سفر إلهام الفضالة إلى باريس جاء بعد أسبوعين من احتفالها بتخرج ابنتها من المرحلة الثانوية، وهو الاحتفال الذي حرص شهاب.