حصل الأهلي علي موافقة البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني السابق للنصر ، من أجل قيادة الفريق الأول الموسم المقبل ، لتتكفل إدارة الأهلي بتصفية كافة المستحقات المالية المترتبة علي إلغاء عقده مع منتخب مصر .

ويُذكر أن المدرب البرتغالي قاد النصر لتحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عام 2019، قبل أن تتم إقالته موسم 2021 لسوء النتائج، ولا يرتبط فيتوريا حاليًا بأي نادٍ بعد إقالته من تدريب فريق “سبارتاك موسكو” الروسي ديسمبر الماضي .

ووفقًا لصحيفة “عكاظ” مازال الطرفان يتناقشان حول الأمور المالية، كما وضعت إدارة الأهلى اسم “جوليان ستيفان” علي الطاولة في حال رفض فيتوريا لعرض الأهلي